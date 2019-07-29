С силовиками и казаками. В Тюмени разогнали стихийный рынок пенсионеров-дачников

В Тюмени на центральной улице Республики силовики при поддержке общественников разогнали стихийный рынок в районе остановки "ДК "Строитель". Как передает корреспондент Накануне.RU, сегодня на торговлю вышли лишь бабушки и огородники, которым обещали, что после празднования дня города их не тронут. Со слов дачников, с утра пришли якобы сотрудники Росгвардии или полиции, казаки, представители администрации города, а также общественники из ОНФ и настойчиво попросили свернуть торговлю.

Важно отметить, что этот стихийный рынок уже много лет пытались ликвидировать, однако все службы и ведомства уверяли, что у них нет полномочий. Впрочем, на прошлой неделе сотрудники полиции впервые за долгое время всё-таки смогли изъять несколько тонн фруктов и овощей. Примечательно, что изымали товар исключительно у оптовиков-перекупщиков с характерной южной внешностью. Ранее власти обещали, что сгонят только незаконных предпринимателей, а бабушек трогать не будут.

"Нам сказали, что данная улица гостевая и она должна быть очищена... Нам предлагали идти на рынок "Тюменский", но там заправляет мафия и наши низкие цены им не понравились", - заявили бабушки корреспонденту Накануне.RU. В настоящее время старушки со своим укропом и крыжовником переместились в соседний двор и хотят в ближайшее время обратиться к губернатору или депутатам.

Отметим, что в региональном отделении ОНФ заверили, что их активисты сегодня не участвовали в рейде. По крайней мере, такой информации у них нет. В администрации города также оперативно затруднились пояснить ситуацию, пообещав разъяснить ее позже, но негласно пояснили, что дачники дачникам — рознь, и часть старушек – подставные, и торгуют товаром с оптовых баз, тем более, у многих нет книжек садоводов. В Росгвардии опровергли участие в разгоне пенсионеров-дачников.