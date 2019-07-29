У Зеленского заявили об однозначной позиции - воду в Крым не подавать

Непоставка воды по Северо-Крымскому каналу в Крым является правильной и верной. Об этом сказал "постпред украинского президента в Крыму" Антон Кориневич.

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Он заявил, что подавать воду Крыму неуместно, так как Украина должна вредить России и мешать хозяйственной деятельности на территории полуострова.

"Мы не можем говорить о подаче воды. Я считаю, что это однозначная позиция", – заявил он "Сегодня".

Он добавил, что так же киевские власти считают и по поводу подачи электроэнергии.

Как сообщало Накануне.RU, в начале июля бывший полпред Петра Порошенко Борис Бабин предложил дать Крыму воду в обмен на северную часть полуострова. В прошлом году министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак заявлял, что Киев не подает воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, так как в республике якобы не могут обеспечить ее прием.