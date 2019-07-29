Старейшее русское поселение в Хабаровском крае уходит под воду

Село Удское - старейшее русское поселение в Хабаровском крае – частично ушло под воду в результате сильнейшего разлива реки Уда.

Жители села сообщают, что такого сильного наводнения не припомнят за всю историю. Причем вода прибывала очень быстро, люди даже не успели спасти вещи.

Как сообщает Regnum, затоплена полностью вся нижняя часть села, 30 домов. 131 человек размещен у родственников и в ПВР. В Тугуро-Чумиканском районе введен режим ЧС.

Напомним, на Дальнем Востоке складывается критическая паводковая ситуация, особенно тяжелая ситуация в Амурской области. Размер ущерба уже превысил 500 млн руб.

Руководство региона предлагает ввести режим ЧС федерального уровня из-за наводнения.

По прогнозу синоптиков, 29 июля в регион придет очередной циклон: ожидаются ливни на территории практически всей области. По пессимистичным прогнозам, в зоне подтопления могу оказаться 1000 жилых домов.