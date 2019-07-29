В Омутинский район в августе прибудут первые иностранные туристы-охотники

Спортивно-оздоровительный комплекс "Красный яр", расположенный в Омутинском районе, в августе примет первых иностранных туристов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области.

По словам владельца "Красного яра" Виктора Барешко, в августе оздоровительный комплекс примет пять человек из Германии и четырех - из Испании. По мнению предпринимателя, развитие в регионе аграрного, экологического и охотничьего туризма является перспективным направлением для развития бизнеса.

Туристический объект осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор. Вместе с главой Омутинского района Виктором Воллертом губернатор посадил на территории туристического комплекса два молодых кедра. В будущем здесь появится аллея, которая станет символом красоты российской природы и гостеприимства сибиряков.

"Безусловно, мы должны показать гостям, в том числе зарубежным, всю широту нашей души. Ведь самая эффективная реклама – та, что передается из уст в уста. Создание туристического комплекса "Красный яр" – отличная идея. Главное, у предпринимателя есть понимание, как развиваться дальше. Думаю, это хороший пример для подражания. Подобные проекты нужно реализовывать и в других муниципалитетах", – прокомментировал Александр Моор итоги своей поездки в туристический комплекс.

На территории комплекса находится гостиница на восемь мест, контактный зоопарк. Кроме того, желающие могут совершить прогулку на лошадях. Также есть возможности для спортивной рыбалки на пруду. В хозяйстве имеются арендованные охотничьи угодья площадью более 17 тыс. га, а также вольер для содержания диких животных в полувольных условиях. В настоящий момент, на территории проживают более 70 пятнистых оленей, 50 косуль, столько же кабанов, 30 маралов и 10 лосей. Кроме того, в "Красном яре", живут два бизона. Как пояснил бизнесмен, они не для охоты - он планирует скрестить их с местными коровами, чтобы получить новую, выносливую, неприхотливую к кормам, морозоустойчивую, породу домашнего скота.

По словам Виктора Барешко, одной из проблем в развитии охотничьего туризма в регионе является нехватка квалифицированных кадров. Руководитель "Красного яра" сообщил губернатору о планах реализовать образовательный проект по подготовке специалистов вместе с областным департаментом охотничьего хозяйства. Александр Моор эту идею поддержал.

Отметим, что комплексу может быть оказана господдержка на строительство гостевых домов. Вопрос прорабатывается совместно с региональным инвестфондом,также за счет федерального гранта "Начинающий фермер" планируется приобрести поголовье на сумму 3 млн руб. Оказать помощь в информировании потенциальных туристов "Красному яру" готовы в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области.

Добавим, что в настоящий момент в регионе работают пять охотничьих угодий, которые готовы принять туристов-охотников. Охота ведется на кабана, медведя, косулю, лося. В зимнее время проводится царская охота на лошадях с русскими гончими. Отметим, что в 2018 и 2019 годах в сфере охотничьего туризма заключено более 50 контрактов о сотрудничестве с иностранными компаниями и свыше ста – с российскими.