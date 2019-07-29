В Кургане будет отремонтировано больше дворов, чем планировалось

В Кургане отремонтируют больше дворов, чем планировалось ранее, об этом журналистам заявил глава города Андрей Потапов, передает корреспондент Накануне.RU.

Потапов отметил, что по поручению врио губернатора региона Вадима Шумкова до конца 2019 года будет разработана специальная программа, которая позволит дополнительно отремонтировать курганские дворы.

В этом году по программе "Формирование комфортной городской среды" идет благоустройство 15 дворов, их ремонтируют при 15%-ном финансировании жителей.

"Подготовим программу, чтобы заложить на следующий год в бюджете средства. Она будет дополнять действующую программу "Формирование комфортной городской среды", которая на сегодняшний день включает около 300 дворов", - отметил Потапов.