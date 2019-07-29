20 Августа 2020
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Происшествия Центральный ФО В России
(2019) | Фото: bbc.com

Бегущих от полиции протестующих в московском храме принял священник - сын итальянского министра

Храм в Столешниковом переулке столицы принимал бегущих от полиции участников акции протеста и оказывал помощь раненым. Об этом сообщает ВВС. Речь, по данным канала, идет о храме Космы и Дамиана: люди перелезали через забор, а священник им помогал.

Дежурный священник храма пояснил, что священнослужители решили пустить к себе протестующих "ради человеколюбия". "Чтобы никого не подводить, потому что тут ОМОН был и нам за это могли по шапке надавать, мы маленькими порциями пускали и маленькими порциями выпускали", - рассказал он. Желающие могли помолиться о мире и умягчении злых сердец.

Священнослужители помогали протестующим укрыться от полиции и обработать раны.

Напомним, в субботу в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, в результате которого были задержаны сотни участников.

Храм святых бессребренников и чудотворцев Космы и Дамиана расположен в начале Столешникова переулка. Он посвящен Косме и Дамиану. "Два родных брата, врачи, жили в Асии (часть Малой Азии) не позднее IV века. За свои исцеления они не требовали другого вознаграждения, кроме веры в Иисуса Христа, за что получили прозвание “бессребреников”. Святые исцеляли не только людей, но и зверей, домашний скот, любую тварь Божию. В пустынях благодарные животные ходили за ними стадами. После того, как братья почили, их мощи были перенесены в город Амид в Месопотамии", - говорится на сайте храма.

(2019)|Фото: bbc.com

Православие и мир сообщает, что принимал людей в храме клирик храма иеромонах Иоанн, человек необычной судьбы. Известно, что отец Иоанн родился в 1962 году на итальянском острове Сардиния и тогда его звали Джованни Гуайта. Отец некоторое время был министром, в составе делегации итальянского правительства посещал Россию. Джованни окончил Римский и Женевский университеты, стажировался в СССР – в Москве и Санкт-Петербурге. В России Гуайта занимался сотрудничал с издательствами, писал во ВГИКе диплом по творчеству Андрея Тарковского, занимался переводами, в том числе богословских текстов.

В апреле 2009 года Джованни Гуайта был принят на работу в Отдел внешних церковных связей. 28 марта 2010 года митрополитом Волоколамским Иларионом он был рукоположен во диакона, 11 сентября – во пресвитера, а 1 ноября принял постриг в Троице-Сергиевой лавре и был наречен Иоанном – в честь св. Иоанна Предтечи. (В крещении Гуайта был наречен в честь св. Иоанна Богослова). 30 мая 2014 года он был освобождён от должности сотрудника ОВЦС и назначен штатным священником храма Святых бессребренников Космы и Дамиана в Шубине.

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Бегущих от полиции протестующих в московском храме принял священник - сын итальянского министра

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Теги: храм космы и дамиана, отец иоанн, Джованни Гуайта



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