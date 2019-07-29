В Якутии в больнице оказалось два десятка человек, отравившись шаурмой
В Якутии 22 человека отравились шаурмой.
Инцидент произошел 25 июля в Чурапчинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Все пострадавшие - клиенты кафе быстрого питания "Шаурма". Среди них восемь детей.
"На 29 июля за медицинской помощью обратилось 22 человека. Все получают лечение, в том числе в условиях стационара 20", - отметили в ведомстве.
Сейчас деятельность этого кафе остановлена.