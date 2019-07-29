20 Августа 2020
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шаурма (2016) | Фото:Накануне.RU

В Якутии в больнице оказалось два десятка человек, отравившись шаурмой

В Якутии 22 человека отравились шаурмой.

Инцидент произошел 25 июля в Чурапчинском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Все пострадавшие - клиенты кафе быстрого питания "Шаурма". Среди них восемь детей.

"На 29 июля за медицинской помощью обратилось 22 человека. Все получают лечение, в том числе в условиях стационара 20", - отметили в ведомстве.

Сейчас деятельность этого кафе остановлена.

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В Якутии в больнице оказалось два десятка человек, отравившись шаурмой

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Теги: шаурма, Якутия, отравление



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Развитие сюжета:

Ранее 30.07.2019 00:00 Мск В Якутии завели дело после отравления 18 человек шаурмой

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