20 Августа 2020
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оплата проезда (2018) | Фото: администрация Сургута

Жители Сургута пожаловались на многократные списания денег за проезд в автобусе

Жители Сургута в социальных сетях сообщили о многократном списании средств с их карт после оплаты проезда в общественном транспорте, передает корреспондент Накануне.RU.

В некоторых случаях, произошло по 12 списаний, а сумма платы за одну поездку составила около 300 руб. О проблеме накануне сообщили пассажиры №10, 21, 45 и 47.

По словам начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения Рустама Гильманова, специалисты сейчас разбираются с причиной многократных списаний. Организация, которая занимается обслуживанием перевозчиков в автоматизированной системе оплаты, оформила возврат средств на карты, с которых они были списаны.

Отметим, что списания продолжаются и сегодня. Об этом в сообществе "О, Сургут" сообщила подписчица Ирина.

"Совершила поездку на автобусе. Расплатилась Сбером. Деньги снимаются дальше", - сообщила она. В комментариях интернет-пользователи посоветовали ей блокировать карту, либо оплачивать поездку лично водителю через "Сбербанк онлайн" по номеру телефона.

Отметим, аналогичная ситуация ранее имела место в Перми. Горожане в соцсетях пожаловались на необоснованное списание платы за проезд в трамвае. Ситуацию прокомментировали в городском департаменте дорог и транспорта. В ведомстве отметили, что списание происходит за прошлые поездки. "В связи с переходом на Единую систему оплаты проезда Пермского края в начале июля текущего года, возникла ситуация, при которой часть массива данных с валидаторов была загружена в систему только сейчас. Детальную историю оплаты проезда можно посмотреть на сайте МКУ "ГорТранс" во вкладке "Электронный билет", - подчеркнули в ведомстве.

Обновлено: Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Сбербанка, списания средств в Сургуте произошли из-за технического сбоя в работе автоматизированной системы оплаты проезда. "Со стороны Сбербанка система работала в этот день в штатном режиме", - подчеркнули в Сургутском отделении Сбербанка.

В настоящий момент проблема локализована, определен перечень карт, по которым происходили излишние списания, и направлены заявки на автоматический возврат удержанных средств на банковские карты пассажиров. В банке уточнили, что возврат денежных средств на карты Сбербанка обычно происходит в течение трех рабочих дней, на карты других банков - в течение семи рабочих дней.

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Жители Сургута пожаловались на многократные списания денег за проезд в автобусе

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Теги: поездки, списания, плата



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Развитие сюжета:

Ранее 29.07.2019 16:30 Мск В Сбербанке рассказали, когда сургутянам вернутся деньги за списанные поездки

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