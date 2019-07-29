Россиянам запретили анонимно пополнять электронные кошельки

Совет Федерации РФ одобрил проект закона, фактически запрещающий россиянам пополнять электронные кошельки анонимно.

Согласно документу, владельцы таких приложений как Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, WebMoney, PayPal и VK Pay больше не смогут пополнять свои электронные кошельки иначе, чем через банковский счет. Закон вступит в силу после того, как его подпишет президент Владимир Путин и он будет официально опубликован.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на РБК, Центробанк России свое мнение о планируемом ограничении пока не высказывал.

Ранее стало известно, что компания "Яндекс" запатентует технологию, способную выявлять уровень дохода пользователей мобильных устройств. Для этого будут использоваться данные о приложениях и местах, в которых те бывают.