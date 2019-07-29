Путин объяснил погружения на дно попытками понять состояние россиян

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что он погружается в воду и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, работающих в подобных условиях.

Соответствующее заявление он сделал 27 июля, после погружения в батискафе на дно Балтийского моря. Под водой Путин осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".

Позже в беседе с журналистами президент заявил, что "на земле много проблем". "И чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и в глубину опускаться", - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин пояснил, что ему, как президенту России, необходимо побывать там, где работают люди, - в воздухе, и под водой, и под землей, - и увидеть все своими глазами.

"Чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал он.

"Есть конструктивное предложение, - комментирует ситуацию экономист Владислав Жуковский, - чтобы Путин мог лучше понять масштабы нищеты и затягивания поясов россиянами, предлагаю ему постараться выжить на пенсию в 13 тыс руб в месяц или зарплату в 23 тыс (самая распространенная з/п в России). Поддерживаете инициативу?".