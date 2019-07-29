Путин объяснил погружения на дно попытками понять состояние россиян

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Во время экспедиции к подлодке, погибшей в годы Великой Отечественной войны (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин объяснил погружения на дно попытками понять состояние россиян

Президент РФ Владимир Путин объяснил, что он погружается в воду и поднимается в небо для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, работающих в подобных условиях.

Соответствующее заявление он сделал 27 июля, после погружения в батискафе на дно Балтийского моря. Под водой Путин осмотрел затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".

Во время экспедиции к подлодке, погибшей в годы Великой Отечественной войны(2019)|Фото: kremlin.ru

Позже в беседе с журналистами президент заявил, что "на земле много проблем". "И чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и в глубину опускаться", - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин пояснил, что ему, как президенту России, необходимо побывать там, где работают люди, - в воздухе, и под водой, и под землей, - и увидеть все своими глазами.

"Чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал он.

"Есть конструктивное предложение, - комментирует ситуацию экономист Владислав Жуковский, - чтобы Путин мог лучше понять масштабы нищеты и затягивания поясов россиянами, предлагаю ему постараться выжить на пенсию в 13 тыс руб в месяц или зарплату в 23 тыс (самая распространенная з/п в России). Поддерживаете инициативу?".

add_circle ОБСУДИТЬ (5)


Читать все комментарии (5)


Добавить комментарий:

Путин объяснил погружения на дно попытками понять состояние россиян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, батискаф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети