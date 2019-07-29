В Иркутской области из-за нового паводка эвакуировали больше 1000 человек

Больше тысячи человек эвакуировано из зоны нового паводка в Иркутской области. В периметр ЧС попали шесть районов - Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Подтоплены жилые дома в Нижнеудинске и Тулуне.

По данным МЧС, на подтопленной территории проживают более двух тыс. человек, из них эвакуированы 1076, в том числе 615 детей. В Шелеховском районе на всякий случай эвакуировали отдыхающих из трех детских лагерей, в Зиминском - из одного.

Паводок разрушил мост в Байкальске, организован объезд по трассе Р-258 "Байкал".

Напомним, паводок снова спровоцировал ЧС в Иркутской области. Повышение уровня воды в реках вызвано обильными ливнями. Эпицентром стихии стал Слюдянский район, где выпало 150 мм осадков.

Прекращение паводка пока не прогнозируется - экстренное предупреждение МЧС распространено на 29 и 30 июля, ожидается повышение уровня воды на реках Ия, Иркут, Ока и их притоках. На реке Ие в районе города Тулуна – до отметок 950-1050 сантиметров при критической отметке 700 сантиметров, на реке Иркут в районе села Баклаши до отметок 500-580 сантиметров при критической отметке 480 сантиметров, на реке Оке в районе поселка Ухтуй – 470-550 сантиметров при критической отметке 470 сантиметров. Прогнозируется затопление населенных пунктов, расположенных в поймах рек.

Главное управление МЧС России по Иркутской области обращается к населению с просьбой принять необходимые меры предосторожности. При получении неблагоприятного гидрологического прогноза и информации о возможном подтоплении, быть готовым к эвакуации.