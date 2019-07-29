20 Августа 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
нефтеюганск (2016) | Фото: Накануне.ru

В Югре столкнулись два пассажирских автобуса, пять человек доставлены в больницу

Утром в Нефтеюганском районе столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.
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В 8.25 на улице Мамонтовская Нефтеюганска водитель "ПАЗа" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ехавшим впереди автобусом "МАЗ". В первом автобусе пострадали водитель и пассажир, во втором – водитель и два пассажира. Все пятеро доставлены в приёмное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкив.

Сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии и личности пострадавших.

Столкнулись ПАЗ и МАЗ Нефтеюганск(2019)|Фото: vk.com/id327009805

Столкнулись ПАЗ и МАЗ Нефтеюганск(2019)|Фото: vk.com/id327009805

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В Югре столкнулись два пассажирских автобуса, пять человек доставлены в больницу

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Теги: ПАЗ, МАЗ, пострадавшие



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