В Югре столкнулись два пассажирских автобуса, пять человек доставлены в больницу

Утром в Нефтеюганском районе столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МВД.

В 8.25 на улице Мамонтовская Нефтеюганска водитель "ПАЗа" из-за несоблюдения дистанции столкнулся с ехавшим впереди автобусом "МАЗ". В первом автобусе пострадали водитель и пассажир, во втором – водитель и два пассажира. Все пятеро доставлены в приёмное отделение Нефтеюганской окружной клинической больницы имени Яцкив.

Сотрудники ГАИ выясняют причины трагедии и личности пострадавших.