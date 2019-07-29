60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта

Почти 60% россиян не готовы оформлять электронные паспорта, поскольку считают такой вид документа ненадежным. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

85% опрошенных знают о возможности получения удостоверение личности нового образца, однако 59% не намерены этого делать.

Только 31% опрошенных заявили о желании оформить электронный паспорт, пишет Regnum.

22% респондентов считают ненадежным новый документ, 8% видят возможные риски в сбое системы обработки баз данных. 4% опасаются утечки информации с цифровых носителей.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что электронный паспорт - обычное дело во многих странах, который неплохо себя зарекомендовал с точки зрения удобства и надежности.

Медведев предложил отказаться от использования бумажных паспортов на два года раньше, чем планировалось изначально, то есть в 2023 году. И на два года раньше первоначальных сроков заменить бумажные паспорта на электронные.

Работа по внедрению электронных паспортов ведется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика". Цель - сделать так, чтобы к 2024 году жители России в полной мере могли использовать электронный паспорт. Сейчас обсуждаются основные параметры электронного паспорта.