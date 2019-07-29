В Прикамье нашли замену главному судебному приставу, обвиняемому во взяточничестве

Исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю назначен Эдуард Петерс. Соответствующая информация опубликована на сайте Прикамского УФССП, передает корреспондент Накануне.RU.

До назначения Эдуард Петерс с 2016 г. служил в управлении в качестве заместителя главы службы судебных приставов.

Напомним, бывший главный судебный пристав Прикамья Игорь Кожевников арестован по делу о взяточничестве. Его и его подчиненную - начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества регионального управления ССП обвиняют в получении двух взяток в составе группы по предварительному сговору. В случае с Кожевниковым речь идет о двух взятках, с его подчиненной - об одной.

По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 г. фигуранты получили взятку в 550 и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу человека, давшего деньги. Его подчиненная ранее уже арестована по другому уголовному делу, сейчас они объединены.

По некоторым данным под стражей Кожевников может пробыть до 13 сентября.