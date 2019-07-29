Штырков победил не выступавшего два года корейского бойца с отрицательным рекордом

Уральский боец Иван Штырков одержал первую победу в японском промоушене Rizin. Поединок прошел в минувшее воскресенье на турнире Rizin.17, передает корреспондент Накануне.RU.

Соперником Ивана стал 39-летний боец из Южной Кореи Хун Ким с отрицательным рекордом (10-12). Согласно авторитетному сайту Sherdog, до встречи со Штырковым последний бой кореец проводил в 2017 году и проиграл.

Чтобы разобраться со своим возрастным и долгое время не дравшимся оппонентом, уральцу потребовалось почти два раунда. На исходе второй пятиминутки Иван перевел Кима в партер и забил до остановки рефери.

Напомним, ранее Штырков был дисквалифицирован на два года за употребление допинга и теперь не может выступать в США. Из-за этого уральский боец лишился контракта со всемирно известной организацией UFC, не проведя там ни одного поединка.