20 Августа 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Лангепас, дольщики, СМП-68 (2017) | Фото: vk.com

Суд ввел наблюдение в отношении "СМП-68", остановившей строительство дома дольщиков "из-за Путина" 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ввел процедуру наблюдения в отношении строительной компании "СМП-68" из Лангепаса.

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Застройщик ранее "заморозил" строительство трехэтажного жилого дома на ул. Мира для дольщиков, собственники квартир пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. После этого у объекта сменился застройщик, а в отношении руководителя "СМП-68" возбудили уголовное дело о хищении средств дольщиков.

Параллельно в суд обратились кредиторы "СМП-68", они потребовали банкротства компании. Арбитраж удовлетворил требование индивидуального предпринимателя Л.Р. Муртазиной: включил в третью очередь требование 2,6 млн руб. и вел процедуру наблюдения на предприятии.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 20 января 2020 г.

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Суд ввел наблюдение в отношении "СМП-68", остановившей строительство дома дольщиков "из-за Путина" 

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Теги: СМП-86, Олег Буркин, уголовное дело, обманутые дольщики



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