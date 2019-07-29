Суд ввел наблюдение в отношении "СМП-68", остановившей строительство дома дольщиков "из-за Путина"

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа ввел процедуру наблюдения в отношении строительной компании "СМП-68" из Лангепаса.

Застройщик ранее "заморозил" строительство трехэтажного жилого дома на ул. Мира для дольщиков, собственники квартир пожаловались спикеру Госдумы Вячеславу Володину. После этого у объекта сменился застройщик, а в отношении руководителя "СМП-68" возбудили уголовное дело о хищении средств дольщиков.

Параллельно в суд обратились кредиторы "СМП-68", они потребовали банкротства компании. Арбитраж удовлетворил требование индивидуального предпринимателя Л.Р. Муртазиной: включил в третью очередь требование 2,6 млн руб. и вел процедуру наблюдения на предприятии.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 20 января 2020 г.