Лесные пожары в Якутии никто не тушит. Жители: Мы задыхаемся от дыма, вокруг бегают медведи

Жители населенных пунктов Якутии, находящихся в эпицентре лесных пожаров, просят о помощи.

В поселке Пеледуй Ленского района, заявляют сельчане, огонь вплотную подобрался к населенному пункту. К тушению никто не приступает. По словам жителей, "дышать нечем, по поселку бегают медведи, спасаясь от огня".

"Мы задыхаемся от дыма. Дети и старики плачут от страха. Пожар никто не тушит, мы остались одни лицом к лицу со страшной стихией", - цитирует SakhaDay.ru одну из жительниц.

В Авиалесоохране заявили, что администрация Ленского района к ним за помощью не обращалась, а если они "самовольно полезут тушить пожар, это будет нецелевое использование денежных средств".

26 июля сообщалось, что в Якутии самолеты не могут вылететь в районы, которые затянуты дымом от лесных пожаров. Откладывались рейсы "Полярных авиалиний", "Якутии" и "ИрАэро" в Нюрбинский, Верхоянский и Абыйский районы.

По данным Regnum, в регионе по данным на 29 июля действует 158 лесных пожаров.

Особый противопожарный режим ЧС действует на восьми территориях, режим ЧС введен в двух районах.

Напомним, ранее пожары в Сибири стали поводом жесткого обсуждения в Госдуме, уходящей на летние каникулы. Депутаты попытались запросить у правительства РФ информацию по пожарам в Сибири, но спикер парламента Вячеслав Володин назвал это "политической акцией".

Депутат Госдумы от КПРФ от Новосибирской области Вера Ганзя рассказала Накануне.RU, что на последнем заседании Госдумы перед уходом на каникулы она пыталась убедить руководство парламента принять профильным комитетам протокольное поручение, по которому у кабмина можно было запросить информацию о мерах, принимаемых для тушения пожаров в Сибири. По ее словам, принятие документа заблокировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.