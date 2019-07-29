На Южном Урале гендиректор агрохолдинга "Равис" Косилов попал в ДТП

В Аргаяшском районе внедорожник челябинского бизнесмена и бывшего вице-губернатора Андрея Косилова попал в ДТП. Сам предприниматель не пострадал, однако досталось людям, которые ехали во второй машине - "Ладе Весте".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Челябинской области, авария произошла днем 28 июля на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка".

"Проводится проверка. Более детально мы прокомментируем позже", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Косилов 1961 года рождения на своем "Лексусе" врезался в "Весту". Известно, что виновником аварии признан бизнесмен.

"Пациентка, госпитализированная в горбольницу №3 Челябинска с травмой головного мозга, прооперирована, находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. Ее состояние стабильное. Пациент, госпитализированный в больницу Аргаяша, отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении и будет проходить лечение по месту жительства. Еще один пострадавший был госпитализирован в больницу Кыштыма, проходит лечение", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минздрава области.

Телефон Андрея Косилова недоступен.