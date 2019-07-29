20 Августа 2020
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Происшествия Свердловская область
светофор, зеленый, красный (2014) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автомобиль сбил двух подростков, переходивших дорогу на зеленый свет

В Екатеринбурге автомобиль сбил двух подростков. Они переходили дорогу на зеленый свет.

Как сообщили Накануне.RU в городской ГИБДД, все случилось поздно вечером 28 июля на 8 км дублера Сибирского тракта: водитель "Шкода Рапид" наехал на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате пострадали юноши 15 и 16 лет, которые были доставлены в ДГКБ №9 с черепно-мозговой травмой и переломом голени.

Прибывшими на место ДТП сотрудниками полиции были произведены замеры, составлены документы и опрошены возможные очевидцы. Сейчас проводится расследование всех обстоятельств инцидента.

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В Екатеринбурге автомобиль сбил двух подростков, переходивших дорогу на зеленый свет

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Теги: подростки, сбил, пешеходы, Екатеринбург



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