20 Августа 2020
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ФК ЦСКА (2019) | Фото: twitter.com/pfc_cska

ЦСКА обыграл "Локомотив" в РПЛ благодаря решению VAR

ЦСКА обыграл "Локомотив" в центральной встрече 3-го тура Российской Премьер-лиги по футболу (РПЛ).

Матч завершился со счётом 1:0, гол с пенальти забил Фёдор Чалов на 42-й минуте. Отметим, что 11-метровый удар был назначен после использования судьей системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Прибегать к услугам VAR в первом тайме пришлось дважды. Однако в первом случае (при попадании мяча в руку защитника "Локомотива" в штрафной) пенальти назначен не был. Также в конце матча в штрафной упал нападающий гостей Фёдор Смолов, но судья Владислав Безбородов вновь пользоваться видеоповтором не стал.

После победы на счету "армейцев" 6 очков и пятое место в турнирной таблице чемпионата, "железнодорожники" с 4 очками идут восьмыми.

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ЦСКА обыграл "Локомотив" в РПЛ благодаря решению VAR

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Теги: ЦСКА, Локомотив, РПЛ, VAR



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