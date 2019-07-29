В Прикамье на ГРЭС загорелся трансформатор, один из блоков станции обесточен

На расположенной в Прикамье Яйвинской ГРЭС произошло возгорание трансформатора, один из её блоков вышел из строя, сообщили Накануне.RU в ситуационном центре Минэнерго РФ.

В 20.37 28 июля отключился блок №4 – произошло возгорание блочного трансформатора. Рабочая мощность станции снизилась на 150 МВт. Аварию ликвидировали сотрудники МЧС. Последствий для потребителей не было.

Яйвинская ГРЭС – филиал "Юнипро", расположенный в посёлке Яйва Александровского района Пермского края. Станция работает на природном газе, попутном нефтяном газе и энергетическом угле. Установленная мощность энергоблоков – 1 тыс. 48 МВт. Максимальный показатель годовой выработки электроэнергии за всю историю станции – 6,345 млрд кВт/ч – достигнут в 2012 году.