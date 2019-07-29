20 Августа 2020
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Происшествия Пермский край
Яйвинская ГРЭС (2019) | Фото: unipro.energy

В Прикамье на ГРЭС загорелся трансформатор, один из блоков станции обесточен

На расположенной в Прикамье Яйвинской ГРЭС произошло возгорание трансформатора, один из её блоков вышел из строя, сообщили Накануне.RU в ситуационном центре Минэнерго РФ.
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В 20.37 28 июля отключился блок №4 – произошло возгорание блочного трансформатора. Рабочая мощность станции снизилась на 150 МВт. Аварию ликвидировали сотрудники МЧС. Последствий для потребителей не было.

Яйвинская ГРЭС – филиал "Юнипро", расположенный в посёлке Яйва Александровского района Пермского края. Станция работает на природном газе, попутном нефтяном газе и энергетическом угле. Установленная мощность энергоблоков – 1 тыс. 48 МВт. Максимальный показатель годовой выработки электроэнергии за всю историю станции – 6,345 млрд кВт/ч – достигнут в 2012 году.

Яйвинская ГРЭС(2019)|Фото: unipro.energy

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В Прикамье на ГРЭС загорелся трансформатор, один из блоков станции обесточен

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Теги: Яйвинская ГРЭС, Юнипро, трансформатор. возгорание



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