Экс-сотрудник администрации президента, сдавший полковника ФСБ Черкалина, получил 4,5 года колонии

Военный суд приговорил к 4,5 годам колонии бывшего начальника департамента администрации президента России, ранее служившего в ФСБ, пишет "Коммерсант".

Михаила Горбатова признали виновным в особо крупном мошенничестве. Он должен выплатить штраф в размере 250 тысяч рублей.

Издание ранее сообщало, что еще в начале 2018 года офицер руководил контрольно-инспекционным департаментом управления президента по обеспечению конституционных прав граждан. Горбатов следил за исполнением президентских указов, касающихся помилования и предоставления политического убежища.

Потерпевший по делу - коммерческий директор сети часовых ломбардов, которые предлагают кредиты на 50-100 тысяч долларов под залог дорогих часов клиентов.

По данным следствия, в феврале прошлого года в московских офисах предпринимателя прошли обыски, в рамках которых были изъяты касса и все залоговое имущество. Бизнесмен, испугавшись, что не получит назад свое имущество, согласился на предложение одного из своих клиентов Арно Ходжояна помочь "разобраться в ситуации".

Тот, по данным следователей, познакомил ломбардиста с другим коммерсантом - Владимиром Коробковым. Его Ходжоян назвал высокопоставленным сотрудником ФСБ. Коробкову директор сети ломбардов передал через Ходжояна вознаграждение в $100 000 за "помощь".

Коробков также "подключил к афере" своего знакомого - Горбатова, старшего оперативного сотрудника 11-го отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ.

Затем Ходжоян и Коробков потребовали от директора ломбардов "нереальную сумму в долларах". Ростовщик обратился в главное военное следственное управление Следственного комитета России (СКР).

В итоге оба были задержаны при получении средств. Горбатова задержали в собственной квартире.

Фигурантам предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве "путем обмана и злоупотребления доверием" на 5,8 млн руб., а также в покушении на мошенническое хищение еще 15,8 млн руб.

Оказавшись в СИЗО, полковник заключил сделку со следствием и дал показания, благодаря которым правоохранители смогли выйти на предполагаемую ОПГ, состоявшую из бывших и действующих высокопоставленных сотрудников управления "К" ФСБ.

В их числе оказались бывший замначальника управления "К" Дмитрий Фролов, его подчиненный Андрей Васильев, а также начальник 2-го отдела Кирилл Черкалин, у которого в ходе обысков было изъято денег и ценностей на 11 млрд руб.

Всех троих обвиняют в получении благодаря мошенничеству акций на 450 млн руб. у столичного застройщика, а полковника Черкалина - во взяточничестве.