В результате стрельбы во Франции погибли трое

Во французской коммуне Ольюль произошла стрельба.

Трагедия случилась в вечером в минувшее воскресенье. В результате инцидента погибли три человека, еще один пострадавший был госпитализирован. Известно, что среди погибших от огнестрельных ранений была одна женщина.

Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося и занимаются активным поиском злоумышленников. Ведется осмотр места преступления, сообщает ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стрельба произошла в Турции. В результате был ранен белорусский дипломат.