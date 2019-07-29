20 Августа 2020
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атака террористов на Париж (2015) | Фото:

В результате стрельбы во Франции погибли трое

Во французской коммуне Ольюль произошла стрельба.

Трагедия случилась в вечером в минувшее воскресенье. В результате инцидента погибли три человека, еще один пострадавший был госпитализирован. Известно, что среди погибших от огнестрельных ранений была одна женщина.

Сейчас правоохранители устанавливают детали случившегося и занимаются активным поиском злоумышленников. Ведется осмотр места преступления, сообщает ПолитЭксперт.

Напомним, недавно стрельба произошла в Турции. В результате был ранен белорусский дипломат.

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В результате стрельбы во Франции погибли трое

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Теги: Франция, стрельба



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