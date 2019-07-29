20 Августа 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
общественные слушания, публичные слушания (2019) | Фото: Диванные войска Тюмени

В Тюмени выступили против строительства развязки на Червишевском тракте

Жители коттеджного поселка в микрорайоне Комарово выступили против строительства дорожной развязки на Червишевском тракте — обхода деревни Ожогино около Тюмени, передает корреспондент Накануне.RU.

Свое мнение они высказали на общественных слушаниях, которые состоялись в пятницу в в Управлении автомобильных дорог Тюменской области. Участие в обсуждении приняли порядка 125 человек. Мест для всех желающих не хватило — люди были вынуждены стоять в коридоре.

Заявленная тема обсуждения — оценка воздействия объектов на окружающую среду, однако, как следует из видеозаписи со слушаний, опубликованных в группе "Диванные войска Тюмени", вопросами экологии жители не ограничились.

Главным образом, жителей коттеджного поселка Комарово беспокоит возможное увеличение транспортного потока, что случится после строительства развязки.

"Уже сейчас жители "Тюменской слободы" и Комарово вынуждены стоять в пробке, а с появлением федеральной трассы, автомобилей будет еще больше", "Проект не учитывает социальную составляющую: с ее появлением пробки, которые и сегодня не позволяют добраться без проблем домой жителям Комарово, Патрушево, Ямальского, только усугубятся", "Вы запроектировали развязку в районе Ожогино и Комарово – в результате весь поток транспорта будет идти по улице Спасской, она превратится в транзитную, шестиполосную", — высказали мнение участники публичных слушаний и потребовали внести изменения в проект.

Заместитель начальника главного управления строительства области Андрей Чистяков заявил, что улица Спасская к развязке не примыкает. Проектом предусмотрен съезд на улицу Волостная, по ней вдоль развязки можно выехать на улицу Спасскую, но этот съезд можно перекрыть, пока не достроят следующий участок.

Волнуют граждан и экологические вопросы. Местные жители высказали беспокойство из-за возможного повышения уровня грунтовых вод и вырубки деревьев.

По итогам слушаний организаторы пообещали, что все замечания и предложения, поступившие от местных жителей, будут учтены.

В пресс-службе главного управления строительства Тюменской области корреспонденту Накануне.RU сообщили, что для того, чтобы не допустить транспортный коллапс и максимально соблюсти интересы всех горожан, будет создана рабочая группа, в которую войдут жители Ожогино, Комарово и Патрушево, городской администрации, главного управления строительства региона, департаментов образования и здравоохранения.

Развязка обход Ожогино(2019)|Фото: ГУС Тюменской области

Также в ведомстве добавили, что оставить все, как есть сейчас – тоже не получится.

"В настоящее время на выездах из поселка Комарово и Медицинского города на Червишевский тракт наблюдается затруднение транспортного движения. В перспективном плане по прогнозам в той части города будет проживать около 150 тыс. человек, к 2029 году предполагается завершение строительства и ввод в эксплуатацию всех объектов Медицинского города. Кроме того, в следующем году данный участок федеральной трассы будет капитально отремонтирован – ликвидирован светофор, а левые повороты будут закрыты. Поэтому строительство данной развязки необходимо для беспрепятственного проезда, в том числе и пациентам всех учреждений Медицинского города", — пояснили в управлении.

Отметим, что среди тюменцев есть и те, кто высказался за строительство развязки. В управление поступило 23 письма и коллективное обращение от жителей Патрушева с просьбой обеспечить транспортную доступность в том числе в Медицинский город, где находятся Нейроцентр, ОКБ №1, МСЧ Нефтяник, Радиологический центр и Центр морфологии. А также ликвидировать пробки на перекрестке с поселком Комарова.

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В Тюмени выступили против строительства развязки на Червишевском тракте

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Теги: Развязка обход Ожогино, публичные слушания, Червишевский тракт, комарово



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