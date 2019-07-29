В Губкинском сгорел жилой дом – огонь бушевал на площади в 572 "квадрата"

Крупный пожар ликвидировали в Губкинском, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

О возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме в микрорайоне №1 стало известно в половине пятого 28 июля. По предварительной информации, в доме прописаны 47 человек. На месте пожара работал мобильный пункт обогрева.

10 жильцов вышли из горевшего дома самостоятельно. Погибших и пострадавших нет. Площадь пожара составила 572 "квадрата", дом повреждён по всей площади. Угрозы соседним зданиям не было. В 20.19 огонь потушили. От него пострадали чердак площадью 400 "квадратов", а также четыре квартиры на втором этаже в первом подъезде общей площадью 140 кв. м. Причина пожара устанавливается.