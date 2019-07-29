Врачи Навального не исключают, что его отравили

Личный врач оппозиционера Алексея Навального, председатель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева рассказала об условиях содержания и лечения политика.

"У его палаты — целый конвой. Сначала мы вроде прошли, стали осматривать и собирать жалобы, анамнез, но не тут-то было. Буквально сразу нас выпроводили со словами, вы посторонние люди, он под арестом", - сообщила она.

По ее словам, главный врач больницы Ольга Шарапова, которая является депутатом Мосгордумы от "Единой России", запретила провести осмотр в установленном порядке. Однако врачам Навального удалось увидеть политика через дверь. Они предположили, что "жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации". Как считает Васильева, состояние Навального могло быть спровоцировано действием "неопределенных химических веществ". "Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица", — подчеркнула врач, сообщают "Ведомости".

Алексей Навальный, арестованный на 30 суток, был доставлен в больницу из спецприемника, где он отбывал арест. По данным "Медузы", Навальный был госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64.

Напомним, оппозиционера арестовали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Сторонники политика заранее принесли для него в суд спортивную сумку с вещами и матрас.

Сейчас он находится в терапевтическом отделении, в палате Навальный находится под охраной полиции. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что у оппозиционера "острая аллергическая реакция".