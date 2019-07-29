Самозанятых в России стало больше 100 тысяч

С 1 января в приложении "Мой налог" зарегистрировались более 107 тыс. самозанятых жителей России

Как говорят в Минфине, эксперимент считается успешным и сейчас прорабатываются предложения о расширении перечня регионов — участников эксперимента по введению льготного налогового режима НПД.

Больше всего самозанятых "вышли из тени" в Москве. УФНС России по городу сообщает, что по состоянию на 12 июля количество налогоплательщиков налога на профессиональный доход, состоящих на учёте по месту жительства в налоговых органах города, составляет 42 тыс. 900 человек, пишет "Парламентская газета".

Минэкономразвития предлагает распространить на самозанятых часть мер государственной поддержки, которые распространяются на малый и средний бизнес.

Это, прежде всего финансовая, имущественная, информационная, консультационная и образовательная, а также меры поддержки, предоставляемые Корпорацией "МСП". Как ожидается, закон об этом вступит в силу с 1 января 2020 года.

Планируется создание корпорацией "МСП" совместно с дочерними обществами, банками, государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специальных продуктов, направленных на оказание кредитной, гарантийной и иной финансовой поддержки самозанятым. А в региональных центрах "Мой бизнес" до конца текущего года должно быть обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым, сообщает "Российская газета".

Как сообщалось ранее, Минэкономразвития предлагает предоставлять самозанятым торговые помещения по льготной арендной ставке.