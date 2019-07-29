Составлен мировой рейтинг доступности бензина

Эксперты выяснили, жители каких стран могут купить больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты.

Лидером рейтинга стал Люксембург, жители которого могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты – одни из самых больших в Европе.

На второй строчке - Норвегия с 2,2 тыс. литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако и зарплаты также высокие.

Далее в списке идут Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. литров бензина.

Россия находится на 16-м месте, между Италией и Эстонией. На свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить около 927 литров бензина марки Аи-95. При этом РФ опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также соседние Украину, Казахстан и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения занимает Украина. Граждане этой страны имеют возможность приобрести лишь 279 литров бензина, что в 10 раз меньше Люксембурга и в 3,3 раза меньше, чем в России, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, потребительские цены на бензин в России в июне в среднем выросли на 0,7% по сравнению с маем.

Как сообщает Росстат, при этом производители бензина в июне подняли цены на 8,6%. С начала года розничные цены на топливо выросли на 1,4%, тогда как цены производителей упали на 4,9%. Потребительские цены на бензин в июне в среднем по России превышали цены производителей в2,1 раза.

В июне увеличение цен на бензин на 0,8% и более зарегистрировано в 30 регионах. Больше всего топливо подорожало в Татарстане - на 2,5%, Тыве и Новосибирской области - на 1,7% и 1,6% соответственно.

Как сообщалось ранее, потребительские цены на автомобильный бензин в первом полугодии 2019 г. увеличились на 6,7% в годовом выражении. Сведения опубликовал Росстат.

Как сообщало Накануне.RU, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказанием компаниям в случае повышения цен на бензин в отсутствие соглашений. Как отметил глава кабмина, экономические механизмы регуляции цен на топливо хороши сами по себе.Он напомнил, что с 1 июля прекратило свое действие соглашение между Федеральной антимонопольной службой, Министерством энергетики и крупнейшими нефтяными компаниями. По словам главы кабмина, данное соглашение было временной мерой, и в идеале должны работать экономические механизмы.