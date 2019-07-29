20 Августа 2020
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Общество В России
пенсионер пенсия нищие бюджет митинг (2012) | Фото:

ПФР: накопительные пенсии "разморозят" не ранее 2022 года

Пенсионный фонд России назвал, когда будет "разморожена" накопительная часть пенсии россиян.

Это случится не раньше 2022 года. "При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии", — следует из характеристики бюджета ПФР на 2020-2022 годы.

Как сообщила кандидат экономических наук Елена Григорьева, от заморозки накопительной части пенсии выиграло государство. "В прошлом году глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что с 2014 года она [заморозка] помогла сэкономить бюджету 2 трлн руб. Мораторий продолжается, а значит, денег за все годы заморозки ПФР получит еще больше", — отметила эксперт, сообщает "АиФ".

Напомним, мораторий был введен в 2014 году. В декабре 2018 года Владимир Путин продлил его до 2021 года включительно.

На период моратория страховые взносы направляются в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Этот шаг должен уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Продление моратория прокомментировал экономист Никита Кричевский: "Среди прочего это означает, что правительство не видит перспектив внедрить систему ИПК до этого времени. "Накопительные" взносы по-прежнему будут учитываться на индивидуальных лицевых счетах в ПФР", - отметил он.

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ПФР: накопительные пенсии "разморозят" не ранее 2022 года

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Теги: ПФР, пенсия



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