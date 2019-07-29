Эскроу-счета не повлияли на стоимость жилья

Изменения, предусматривающие обязательное применение эскроу-счетов, не оказали существенного влияния на стоимость жилья в России.

За месяц после того, как соответствующий закон вступил в силу, новостройки подорожали на 0,6% в целом по стране и на 1,1% в Москве. Дальнейшего роста не ожидается.

Как сообщил руководитель проекта "Авито Новостройки" Дмитрий Алексеев, аномального скачка цен удалось избежать потому, что 70% проектов смогли не переходить на новые правила, так как объекты строительной готовностью более 15% можно продавать по старым правилам, если уже реализовано более 10% лотов, сообщает "Коммерсант".

Напомним, с 1 июля жилищное строительство перешло на схему финансирования через эскроу-счета. Использовать их застройщики уже могут в добровольном порядке, но компании не проявляют энтузиазма: на середину февраля 2019 г. подано лишь 275 заявок на открытие счетов эскроу в девяти уполномоченных банков. "Реформа" долевого строительства может привести к торможению ввода новых домов, из-за чего власти будут вынуждены отказаться от проектного финансирования.

Одна из причин вялого перехода на новую схему - ее сложность для отдельных категорий, говорит научный сотрудник лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Данилина. Например, при оплате квартир покупателем за счет материнского капитала, а также при использовании жилищных сертификатов или военной ипотеки. Другая причина - снижение прибыли застройщиков, доходность может сократиться в 1,5-2 раза.