20 Августа 2020
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Южно-Сахалинск-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Китае заявили о сожалении об утрате Сахалина

Китайский журналист портала Sohu сообщил, почему Пекин жалеет об утрате Сахалина.

В древние времена Сахалин был под юрисдикцией КНР, однако позже в обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Российская империя получила значительные территории на северо-востоке, в том числе и Сахалин.

Журналист отмечает богатство острова природными ресурсами — в частности, обнаруженные там месторождения нефти содержат около 7 млрд т черного золота. Как сообщается, запасы могут принести России $500 млрд. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая, отмечает журналист, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, подавляющее большинство жителей южных островов Курильской гряды - 96% опрошенных - высказались против их передачи Японии. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Однозначное отношение к Курильскому вопросу устойчиво как на разных островах (мнение, что Россия не должна передавать острова, на Итурупе выразили 97%, на Кунашире - 96%, на Шикотане - 92%), так и в различных возрастных категориях (показатели колеблются в пределах 94-97%).

Ранее о том, что социологи выясняют отношение россиян к претензиям Японии на Курильские острова, рассказали пользователи социальных сетей.

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В Китае заявили о сожалении об утрате Сахалина

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Теги: Китай, Сахалин, нефть



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