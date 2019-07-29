На Байконуре установили ракету-носитель с кораблем "Прогресс МС-12"

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-12" установлена на стартовой площадке космодрома Байконур.

Его запуск запланирован на 31 июля. Начались работы по программе нулевого стартового дня. Эксперты проводят автономные испытания систем и агрегатов грузового корабля, ракеты-носителя и стартового комплекса.

"Прогресс" доставит на орбиту топливо, воду и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации МКС.

Полет к станции пройдет по сверхкороткой схеме, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, реконструкция "Гагаринского старта" приведет к тому, что пуски к МКС ракет "Союз" будут проводиться с одной стартовой площадки на "Байконуре".

Как сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, это создает риски. "Мы остаемся на Байконуре только на 31-й площадке. Это представляет собой серьезные риски концентрации всех пусков — и пилотируемых грузовиков, и автоматических — с одной стартовой площадки", — отметил глава "Роскосмоса".

Он считает, что для подстраховки пуски "Прогрессов" в "перспективе недалекой" можно проводить с космодрома "Восточный", тем самым разгрузив 31-ю площадку на "Байконуре" на период модернизации "Гагаринского старта", сообщает Lenta.ru.

Рогозин отметил, что ремонтные работы на стартовом столе №1 начнутся после 25 сентября, когда эмиратский астронавт отправится в составе экипажа на МКС, сообщает "Интерфакс".