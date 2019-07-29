Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся выше критического

20 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В Белоруссии - общенациональная забастовка?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Сибирский ФО
наводнение в Иркутской области, МЧС, эвакуация, паводок (2019) | Фото:ГУ МЧС России по Иркутской области

Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся выше критического

В Иркутской области уровень воды в реке Ия в городе Тулун поднялся до отметки 708 см, что выше критического уровня на восемь см.

Накануне в городе, который в конце июня уже пережил мощное наводнение, началась эвакуация местных жителей. Под угрозой нового потопа оказались районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулуне развернуты три пункта временного размещения, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет областную комиссию по ликвидации последствий паводка. Мутко ответил, что до сегодняшнего дня комиссию возглавлял заместитель губернатора, председатель областного правительства Руслан Болотов.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста. За медицинской помощью обратились несколько тысяч жителей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся выше критического

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: паводок, потоп, Ия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети