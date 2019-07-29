Уровень воды в иркутской реке Ия поднялся выше критического

В Иркутской области уровень воды в реке Ия в городе Тулун поднялся до отметки 708 см, что выше критического уровня на восемь см.

Накануне в городе, который в конце июня уже пережил мощное наводнение, началась эвакуация местных жителей. Под угрозой нового потопа оказались районы Мясокомбината, Гидролизный и ЛДК. В Тулуне развернуты три пункта временного размещения, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин раскритиковал работу губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Глава государства поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет областную комиссию по ликвидации последствий паводка. Мутко ответил, что до сегодняшнего дня комиссию возглавлял заместитель губернатора, председатель областного правительства Руслан Болотов.

Напомним, паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пункта подтоплены оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков, 49 социально значимых объектов и столько же участков автодорог, повреждены 22 автомобильных моста. За медицинской помощью обратились несколько тысяч жителей.