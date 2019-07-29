Журналисты узнали о романе Ирины Шейк с бывшим мужем Дженнифер Энистон

Российская модель Ирина Шейк после расставания с голливудским актером Брэдли Купером закрутила роман с Джастином Теру, который является бывшим супругом американской актрисы Дженнифер Энистон.

По словам источника Gossip Cop, "Ирина сказала, что сразу почувствовала себя спокойно в его компании. Они ужинали вместе. В этот момент модель почувствовала, что между ними что-то есть. Какая-то невидимая связь", — отмечается в сообщении.

При этом Шейк и Теру обменялись номерами телефонов в ресторане. После этого их несколько раз видели вместе, сообщают "Известия".

Ранее 33-летняя россиянка Ирина Шейк прокомментировала свое расставание с Брэдли Купером и планах на дальнейшую жизнь. А еще digital-выпуске издания Harpers Bazaar уроженка челябинского Еманжелинска снялась топлес и заявила: "Я не идеальна". Красотка, много лет живущая в США, сделала признание: "Иногда я не выгляжу как модель. Я просто обычный человек". Ирина говорит, что у нее бывают дни, когда кожа и волосы выглядят плохо. Правда, она не уточнила, насколько часто бывают такие дни.

Отношения Ирины и Брэдли не были оформлены, и вот теперь выясняется, что не хотел себя связывать узами брака с матерью своей дочери все-таки Купер. "Верю ли я в брак? Да, конечно. Я не из тех людей, кто выступает против", - вполне однозначно обозначает свою позицию Шейк.

Шейк охотно делится своими правилами в воспитании детей. От Брэдли она родила дочь Лею, которой сейчас два года. Модель считает, что со своим ребенком родители должны быть честными. Еще одно правило: рождение ребенка не должно сказываться на длине юбки или сексуальности матери. "Назовите мне хоть одну причину, почему я должна надевать более длинную юбку, чем раньше, если я стала матерю", - комментирует Ирина логику некоторых родительниц.