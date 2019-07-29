Интервью Путина номинировали на "Эмми"

Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию "Эмми".

Уоллес номинирован в категории "Выдающееся интервью". Это первая номинация на главную телевизионную премию страны в истории американского канала. Победитель станет известен 24 сентября. Оглашение состоится в Нью-Йорке.

Интервью состоялось в июле 2018 года в Хельсинки - журналист поговорил с российским лидером по завершении американо-российского саммита - в Финляндии встретились Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Глава РФ ответил на вопросы Уоллеса о вмешательстве Кремля в выборы американского президента, сообщает Lenta.ru.

Доклад о попытках Москвы вмешаться в избирательную кампанию США ранее подготовил спецпрокурор Роберт Мюллер. Расследование Мюллера не выявило никаких реальных доказательств в поддержку заявлений о кибератах из Москвы и попыток "подорвать демократию", говорится в ответном докладе российского посольства. Там же отмечено, что фальшивые новости на эту тему преследовали цель дискредитировать Дональда Трампа.

Россия призвала Штаты дезавуировать обвинения. "Мы надеемся, что конец саги Мюллера будет способствовать дальнейшему рассеиванию дыма и зеркал на эту тему",— говорится в докладе.