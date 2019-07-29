Российские депутаты и сенаторы ответили на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

Протест внешнеполитического ведомства Украины из-за поездки главы кабмина России Дмитрия Медведева в Крым раскритиковали в обеих палатах российского парламента.

В Госдуме заявили, что на Украине идут по пути конфронтации с РФ. Так, член комитета по международным делам Антон Морозов отметил, что ждет от нового украинского лидера Владимира Зеленского признания Крыма российским. По его словам, этим глава государства мог бы подтвердить свою легитимность.

Парламентарий напомнил, что поездка Медведева на полуостров полностью оправдана, так как Крым - российская территория.

Сенатор Алексей Пушков написал, что с помощью протеста МИД Украины пытается удержать "на плаву" тему принадлежности Крыма.

"Но на деле она уже сошла с повестки дня: в Европе Крым в составе России уже принят как данность, а юридическое непризнание этого факта не меняет ровным счетом ничего", - отметил он, сообщает РИА "Новости".

Напомним, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой главы Правительства России Дмитрия Медведева в Крым. В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. "Циничной является цель "визита" — участие в параде оккупационного флота России", - отметили в украинском МИДе.

Киев, напомним, регулярно заявляет протесты против визита российских политиков в Крым. Так, в марте текущего года МИД Украины выразил решительный протест в связи с визитом российского лидера Владимира Путина в Крым.

Заявление появилось на сайте внешнеполитического ведомства. В нем говорится, что украинские власти считают данный визит, как и прошлые, "грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины...".

В министерстве подчеркнули, что в связи с визитом Владимира Путина в Крым и Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста.