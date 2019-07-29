70 тысяч в пользу скульптора Чусовитина грозят обанкротить уральских издателей

Памятник основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину, вернее, его изображения вполне могут претендовать на некий прецедент в истории не столько российской скульптуры, сколько в юридической и экономической практике. Как передает корреспондент Накануне.RU, в Екатеринбурге факт судебных претензий скульптора Чусовитина уже широко обсуждается не только в обществе, но и в кабинетах мэрии, общественной палате и других инстанциях.

Как видно из свода судебных арбитражных исков, вполне доступных в интернете, скульптор Чусовитин становится эдаким "Маркизом Карабасом" едва ли не всех возможных проявлений образов его замечательных произведений. Уже неясно - а можно ли и вовсе дышать рядом с этими гениальными скульптурами?!

Впрочем, это все лирика и эмоции, а они эфемерны (как и вдохновение художника, кстати). А вот деньги (бабки, хрусты, лавэ,звонкие монеты, гроши - одним словом, бабло) как раз, напротив, весьма конкретное и осязаемое понятие.

В списке юридических побед Чусовитина уже несколько фирм, которые неосмотрительно пытались пропагандировать памятник основателям Екатеринбурга. А география судов уже не ограничивается только Свердловской областью. Казалось бы, отсуженные Чусовитиным суммы весьма невелики, но ведь лавина претензий "скульптурного мытаря" XXI века явно только набирает обороты, причем, на удивление резко и мощно.

Судите сами. В конце мая свердловский арбитраж постановил взыскать с издательства "Фест Хэнд" 10 тыс.руб. по делу о защите авторских прав на изображения с памятником основателям Екатеринбурга. Претензия была в том, что издательство выпустило путеводитель по Екатеринбургу, где на одной из страниц использована фотография монумента Татищеву и де Геннину Еще один пример - компания "Евразия" за украшение конфетных коробок изображением памятника, согласно решению суда, обязана выплатить компенсацию в размере 70 тысяч рублей. Также недавно стало известно, что по решению арбитража с автора и исследователя из Перми Бориса Эренбурга должно быть взыскано 170 тыс. руб. в пользу московского скульптора Петра Чусовитина. Суд решил, что господин Эренбург нарушил авторские права скульптора, разместив на серии открыток фото памятника основателям Екатеринбурга де Геннину и Татищеву. Попал под каток претензий и фонд "Наш Урал", его президент Марина Чеботаева. Суть претензии в том, что предприниматель Марина Чеботаева на своем сайте «Наш Урал» использовала изображение основателей Екатеринбурга для привлечения туристов. Цена компенсации в случае с Чеботаевой - 40 тыс. руб. Правда, как уже сообщало Накануне.RU, тут скульптор натолкнулся на встречный иск.

В каждом судебном разбирательстве дело находится на разных стадиях, но уже понятно, что скульптор методично выдвигает претензии к тем, кто в той или иной форме использует изображения его творения. Не считаясь с тем, что тиражирование изображения памятника основателям Екатеринбурга вообще-то в любом случае является продвижением самого Екатеринбурга и туристического лица Среднего Урала.

Особенно страшноватые перспективы у издателей, получивших 70-тысячный штраф. Их ремесло ведь предполагает стремление к увеличению тиражей, а чем больше тираж - тем больше крамольных бесплатных изображений нетленных работ Чусовитина - тем на большие деньги есть риск "попасть" издателям.

Вот только долго "доить эту корову" вряд ли получится. Судя по реакции издателей, появившейся в СМИ, у них - издателей - просто нет возможности делать требуемые Чусовитиным и его юристами выплаты. В итоге издательский бизнес начинает всерьез готовиться к банкротству. Тем более, что и другие деятели искусства могут вдохновиться примером пока явно удачливого господина Чусовитина. И тогда времена "Миши два процента" - так за глаза говорили о Касьянове в пору его премьерства - покажутся "детской невинной игрой в крысу", как говаривал Остап Бендер. Нетленный образ которого как-то сразу приходит на ум, после знакомства с технологией "скульптурного рэкета".

Этой удивительной технологией, которая ставит под угрозу и продвижение Екатеринбурга как места, интересного для посещения туристами, и сам издательский бизнес, который своей деятельностью по созданию и тиражированию путеводителей, туристических карт, иной туристской атрибутики вносил свою лепту в продвижение столицы Среднего Урала - обеспокоены в различных городских объединениях. "Ситуация кажется нам угрозой для продвижения бренда Екатеринбурга, повышения его привлекательности для гостей. Уличные скульптуры, тот же памятник основателям города - значимая часть визуальной среды города. Какое представление о нём будут формировать путеводители, буклеты и т. п., если там не будет фотографий этих скульптур? А выплачивать требуемые отчисления у издателей явно нет возможности" - цитируют уральские СМИ члена Общественной палаты Екатеринбурга Льва Кощеева.

А пока можно констатировать - издателям небо просто покажется с овчинку, если победный рейд по судебным инстанциям скульптора Чусовитина продолжится.