20 Августа 2020
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Общество Москва
митинг, протест, пикет (2019) | Фото: Накануне.RU

600 задержанных участников несанкционированного митинга в столице не являются москвичами

В столичной полиции сообщили о завершении разбирательства с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. Сообщение опубликовано на сайте управления, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее сообщалось о задержании 1074 человек на несанкционированной акции в Москве. Как стало известно, более 600 правонарушителей не являются жителями Москвы.

"В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - сообщили в полиции.

Напомним, в ГУ МВД по городу Москва предупреждали о незаконности субботней акции. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможных провокациях и отметил, что порядок в городе во время акции "будет обеспечен в соответствии с действующим законом".

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600 задержанных участников несанкционированного митинга в столице не являются москвичами

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Теги: выборы в Мосгордуму, полиция, несанкционированный митинг



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Ранее 27.07.2019 19:32 Мск На несанкционированном митинге в центре Москвы задержаны сотни человек

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