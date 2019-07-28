600 задержанных участников несанкционированного митинга в столице не являются москвичами

В столичной полиции сообщили о завершении разбирательства с гражданами, задержанными на несогласованной акции в центре столицы. Сообщение опубликовано на сайте управления, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее сообщалось о задержании 1074 человек на несанкционированной акции в Москве. Как стало известно, более 600 правонарушителей не являются жителями Москвы.

"В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы", - сообщили в полиции.

Напомним, в ГУ МВД по городу Москва предупреждали о незаконности субботней акции. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о возможных провокациях и отметил, что порядок в городе во время акции "будет обеспечен в соответствии с действующим законом".