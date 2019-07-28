20 Августа 2020
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Политика Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

Зеленский поздравил подписчиков с крещением Киевской Руси-Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в twitter поздравил подписчиков с Днем крещения "Киевской Руси-Украины", передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что событие стало мощным стимулом к объединению древнего государства. "Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев", - написал Зеленский.

Пользователи высмеяли президента. В реплаях они напомнили, что в 10 веке Украины еще не было. "Не было никогда никакой Киевской Руси-Украины! Была Киевская Русь! И эта Киевская Русь - не Украина. Киев - русский город!", - пишет @LawyerGavr.

"Слово Украина лишнее на этом празднике", - пишет @ppopopoq.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня раскольники из "единой церкви" во главе с экс-президентом Петром Порошенко провели свой крестный ход, который был несравнимо меньше вчерашнего крестного хода УПЦ.

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Зеленский поздравил подписчиков с крещением Киевской Руси-Украины

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Теги: Владимир Зеленский, Крещение Руси, русь-украина



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