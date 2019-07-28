20 Августа 2020
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Политика Крым Украина
(2019) | Фото: govvrn.ru

Киев выразил протест на визит Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой главы Правительства России Дмитрия Медведева в Крым.
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В заявлении украинского внешнеполитического ведомства говорится, что поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. "Циничной является цель "визита" — участие в параде оккупационного флота России", - отметили в украинском МИДе.

Комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров "ничего, кроме улыбки, не вызывают", заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Киев, напомним, регулярно заявляет протесты против визита российских политиков в Крым.

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Киев выразил протест на визит Медведева в Крым

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Теги: протест, визит Медведева в Крым



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Развитие сюжета:

Ранее 29.07.2019 00:02 Мск Российские депутаты и сенаторы ответили на протест Киева из-за визита Медведева в Крым

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