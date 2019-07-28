Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией

В центре Батуми проходит митинг за налаживание отношений с Россией. Организаторами выступили оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии".

Участники требуют, чтобы власть увидела то, чего хочет народ, заявила лидер партии Ирма Инашвили на митинге. Основное требование митинга - отказ от воинственной риторики в адрес Москвы и восстановления российско-грузинских отношений до докризисного уровня.

Многотысячная акция прошла в Батуми в поддержку налаживания отношений между Тбилиси и Москвой.https://t.co/IHxoyYiEVB — Sputnik Армения (@sputnik_armenia) July 28, 2019

Напомним, отношения между странами ухудшились после того, как жители вышли на акции протеста из-за участия депутатов Госдумы в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила о заинтересованности России в "расколе страны", она написала, что РФ - "враг и оккупант" Грузии. 22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 июля осуществлять перелеты в Грузию из России.

На фоне конфликта нецензурные заявления в адрес российского лидера позволил себе телеведущий канала "Рустави 2" Георгий Габуния.