Организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве живого щита против Росгвардии

Вчерашние события ещё раз показали, что для Навального и его команды судьбы поддерживающих их людей не представляют никакого интереса. Более того, ими с радостью готовы пожертвовать ради достижения своих целей.

Вопреки однозначным предупреждениям со стороны властей о том, что планируемый навальнистами субботний митинг является незаконным, и участие в данной акции может обернуться серьёзными последствиями для пришедших, в Сети старательно муссировался миф о несерьёзности этих предупреждений.

Организаторы даже не думали предоставить в мэрию заявку на проведение данной акции – это бездействие преследовало цель сделать столкновения с полицией максимально вероятными. В то же время людей старательно убеждали, что отделения полиции Москвы рассчитаны в общей сумме на 700 человек, и все предупреждения о жестком пресечении беспорядков – не более чем угрозы, никаких реальных задержаний не будет.

Одновременно с этим людей склоняли к агрессивным действиям в отношении сотрудников полиции, призывая к насилию. Агитировали не верить рассказам очевидцев о том, что в сторону Москвы направляется большое количество спецтехники. Однако экс-кандидат в МГД политолог Наталья Елисеева выложила в Сеть опровержение этим сказкам.

Те, кто всё-таки не послушал предупреждения и пришёл на митинг, создали картинку, которая так нужна была навальнистам для отчёта о «массовости» мероприятия перед инвесторами с Запада. Однако вторая часть плана – представить происходящее как «мирное событие», разогнанное «жестокими» полицейскими – провалилась. Кадры нападений на полицейских и росгвардейцев со стороны протестующих в большом количестве разлетелись по сети.

Стоит отметить профессионализм правоохранителей: на провокации они старались не реагировать, сдерживали толпу и быстро задерживали тех, кто выступал зачинщиком противоправных действий.

Общее число задержанных во время вчерашних беспорядков перевалило за тысячу человек – и это явно значительно больше, чем обещанные навальнистами «максимум 700» задержаний.