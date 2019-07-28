Израиль рассказал о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске

Израиль рассказал об испытаниях противоракетного комплекса большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела"). Система способна перехватывать баллистические ракеты в космосе, передает корреспондент Накануне.RU.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter сообщил, что за последние несколько недель прошло три секретных испытания "Хец-3".

"Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником — Соединенными Штатами. Они оказались невообразимо успешными", — написал Нетаньяху, добавив, что разработка перехватила ракеты за пределами атмосферы на невиданных для израильских ВС ранее высотах и скоростях.

Предыдущие испытания "Хец-3" прошли в феврале 2018 г. Использовать "Хец-3" можно и для уничтожения спутников.