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Армия и ВПК За рубежом
система противоракетной обороны &quot;Хец&quot;, ПРО, Израиль (2018) | Фото: army-news.ru

Израиль рассказал о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске

Израиль рассказал об испытаниях противоракетного комплекса большого радиуса действия "Хец-3" ("Стрела"). Система способна перехватывать баллистические ракеты в космосе, передает корреспондент Накануне.RU.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter сообщил, что за последние несколько недель прошло три секретных испытания "Хец-3".

"Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником — Соединенными Штатами. Они оказались невообразимо успешными", — написал Нетаньяху, добавив, что разработка перехватила ракеты за пределами атмосферы на невиданных для израильских ВС ранее высотах и скоростях.

Предыдущие испытания "Хец-3" прошли в феврале 2018 г. Использовать "Хец-3" можно и для уничтожения спутников.

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Израиль рассказал о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске

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Теги: ПРО на Аляске, Израиль, Хец-3, Стрела



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Ранее 19.02.2018 10:32 Мск Израиль и США испытали установку ПРО, способную перехватывать ракеты в космосе

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