Украинский раскольнический епископ назвал горькой реальностью многочисленность "Хохляцко-Малороссийской Церкви"

Раскольнический "епископ Шепитовский" Руслан Кулик (Адриан) с горечью признал многочисленность канонической УПЦ. Так он отреагировал в Facebook на ее 300-тысячный крестный ход, который прошел в Киеве 27 июля по случаю Дня Крещения Руси.

Кулик не скрывал своей неприязни к Церкви. По его словам, раскольники - это "украинская церковь", а подлинная Церковь - "Хохляцко-Малороссийская". При этом он связал многочисленность УПЦ с прошедшими выборами в Верховную раду, но не уточнил, какая между ними связь. Возможно, имелось в виду, что жители страны не проголосовали за неонацистские партии.

"К большому сожалению, такова горькая реальность", - подытожил Кулик.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня раскольники из "единой церкви" во главе с экс-президентом Петром Порошенко провели свой крестный ход, который был несравнимо меньше вчерашнего крестного хода УПЦ. Лидер раскола Сергей Думенко (Епифаний) заявил, что ожидает 20 тыс. человек. Первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что было 15 тыс. Но даже эти данные явно завышены. По оценке Союза православных журналистов, было всего 3-4 тыс. участников. Шествие подтвердило, что без админресурса раскольническая церковь представляет из себя небольшую группу сторонников украинского "церковного национализма".