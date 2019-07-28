19 Августа 2020
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украинская электричка (2019) | Фото: facebook.com/loramanek76

"Скотовозки". Украинские электрички испугали пользователей Сети

Пользователи сети поделились фото украинских электричек. Полуразрушенные вагоны ездят по направлению Киев - Козатин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Ребята, ну это же реальная жесть! Ну как на вот таком можно возить людей??? Не езжу на электричках уже много лет, но вчера мы решили попробовать. Больше пробовать не хочу!", - пишет Лора Манек.

Вагоны пользователи называют скотовозками. "И у нас такой Херсон - Кривой рог, Высокополье. Только ещё и 2 вагона это вместе с паровозом, людей набито, люди сознание теряют от тесноты и жары, пришлось как то ехать, больше не поеду....", - комментируют украинцы.

украинская электричка(2019)|Фото: facebook.com/loramanek76

украинская электричка(2019)|Фото: facebook.com/loramanek76

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"Скотовозки". Украинские электрички испугали пользователей Сети

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Теги: электрички, украина



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