СМИ: Безопасность Boeing 737 МАХ никто не проверял

Федеральное управление гражданской авиации США никогда не проводило независимых оценок рисков системы коррекции маневрирования самолета Boeing 737 МАХ и не собирало информацию о системе.

New York Times со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников FAA и Boeing сообщает, что FAA передавало ответственность за проверки компаниям-производителям. За системой MCAS в Boeing следили два неопытных сотрудника регулятора, позже FAA дала больше самостоятельности авиапроизводителю.

После крушения самолета Lion Air инженеры FAA "были поражены тем, что у них не было полного анализа системы MCAS", пишет газета. В их оценке безопасности не упоминалось, что система может способствовать опусканию носа самолета вниз и мешать установлению контроля над самолетом. Зная это, регулятор не принял решения о приостановке полетов этого типа самолетов.

Ситуация сложилась из-за усилий лоббистов, представляющих интересы авиационных производителей.

Напомним, две катастрофы с участием Boeing 737 МАХ - крушения лайнеров Lion Air и Ethiopian Airlines - унесло жизни 350 человек. Американская корпорация выделила $100 млн в качестве пожертвования семьям погибших.

Как сообщало Накануне.RU, стало известно, что программное обеспечение самолетов 737 MAX могло привести к катастрофам. Более того: несколько ассоциаций пилотов заявили, что предупреждали Boeing о возможных проблемах уже после первой катастрофы, но в корпорации не прислушались к требованиям провести доработку.