Владимир Путин принял главный военно-морской парад

Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял главный военно-морской парад в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В честь российского Флота парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск. И конечно, Санкт-Петербург, отметил президент.

"В этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов", - сказал он.

Военно-морской флот обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, сказал глава государства.

Путин поблагодарил матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение героические традиции и устои военных моряков.