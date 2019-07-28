19 Августа 2020
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Общество Санкт-Петербург
Главный военно-морской парад, ВМФ (2019) | Фото: Пресс-служба Кремля

Владимир Путин принял главный военно-морской парад

Президент России, Верховный Главнокомандующий Владимир Путин принял главный военно-морской парад в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В честь российского Флота парады кораблей принимают Североморск, Владивосток, Севастополь, Астрахань и Балтийск. И конечно, Санкт-Петербург, отметил президент.

Главный военно-морской парад, ВМФ, Владимир Путин(2019)|Фото: Пресс-служба Кремля

"В этом году состав ВМФ пополнят 15 кораблей и боевых катеров. Обновляются морская авиация и береговые войска, совершенствуется инфраструктура военно-морских баз, восстановлена практика кругосветных походов", - сказал он.

Военно-морской флот обеспечивает безопасность страны, её национальные интересы и способен дать достойный отпор любому агрессору, сказал глава государства.

Главный военно-морской парад, ВМФ(2019)|Фото: Пресс-служба Кремля

Путин поблагодарил матросов и старшин, мичманов, офицеров и адмиралов за неизменное равнение героические традиции и устои военных моряков.

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Владимир Путин принял главный военно-морской парад

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Теги: Главный военно-морской парад, Владимир Путин, День ВМФ



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