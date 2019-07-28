Украинские раскольники во главе с Порошенко провели свой небольшой крестный ход

Раскольническая "единая церковь" Украины провела свой крестный ход по случаю Дня Крещения Руси. Как и ожидалось, он оказался не только намного малочисленнее вчерашнего мероприятия канонической УПЦ, но и даже прошлогоднего хода раскольников при участии властей и свезенных бюджетников. В этом году почти никто из политиков не пришел к раскольникам, вероятно, не желая присоединяться к детищу потерпевшего поражение экс-президента Петра Порошенко.

Отдельный крестный ход провел и киевский "патриархат". Но он был совсем смехотворным - вокруг Владимирского собора, собрав, по оценкам "Страны", всего 300-400 человек. "Вести" насчитали около 200.

Что касается "единой церкви", то он был побольше в силу ее статуса государственной церкви, которую опекают власти. На него приехал Порошенко, который возглавлял шествие, и посланник экуменического патриарха Варфоломея митрополит Эммануил, который в прошлом году занимался созданием новой организации.

Отметим, что раскольники и украинские власти отмечают "крещение Украины". При этом у украинского президента Владимира Зеленского дистанцировались от поддержки любых мероприятий по случаю Дня Крещения Руси. Это не замедлило сказаться. Судя по видеокадрам, в нем участвовало несколько тысяч человек, из которых существенную часть составляло само раскольническое духовенство. Возможно, поэтому маршрут шествия и был очень коротким. Новый лидер раскола Сергей Думенко (Епифаний) заявил, что он думает, что в его шествии должны принять участие "приблизительно 20 тысяч человек", назвав его "настоящим украинским ходом". Однако даже эта цифра явно завышена.

Главное, что показало шествие, - это то, что без админресурса раскольническая церковь представляет из себя небольшую группу сторонников украинского "церковного национализма". А верующие ясно различают Церковь и политические организации.