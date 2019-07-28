В Новой Зеландии обнаружили дерево-зомби

Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.

Сообщается, что пень является паразитом, он сохраняет свою жизнь за счет других деревьев через корневую связь, сообщает издание iScience.

Ученые смогли обнаружить, что он подпитывается от растений водой и веществами, которые они получали за день. Исследователи при этом отмечают, что днем пень "спит", ночью он получает от деревьев подпитку веществами и водой.