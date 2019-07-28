СМИ: Навального доставили в больницу из спецприемника

Алексей Навальный, арестованный на 30 суток, доставлен в больницу из спецприемника, где он отбывал арест.

По данным "Медузы", Навальный был госпитализирован утром 28 июля в московскую клиническую больницу № 64.

Напомним, оппозиционера арестовали за призывы к участию в несанкционированной акции протеста. Сторонники политика заранее принесли для него в суд спортивную сумку с вещами и матрас.

Сейчас он находится в терапевтическом отделении, в палате Навальный находится под охраной полиции. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что у оппозиционера "острая аллергическая реакция".

Навального задержали 24 июля, когда он вышел на пробежку. Навальный в ходе санкционированного митинга 20 июля призывал граждан к участию в несанкционированной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму